Jared Leto skal spille Skeletor i He-Man-filmen

HQ

I tilfelle du har glemt det, går Masters of the Universe-filmen endelig videre etter å ha sittet fast i et utviklingshelvete i mange, mange år. Travis Knight skal regissere, Nicholas Galitzine skal spille He-Man, og skurken Skeletor skal spilles av... Jared Leto?

Ja, den var god. The Hollywood Reporter bekrefter at Leto nå offisielt er en del av rollebesetningen. Han får selskap av Sam C. Wilson som Trap Jaw, Hafthor Bjornsson som Goat Man, Kojo Attah som Tri-Klops, og Alison Brie som Evil-Lyn. Idris Elba har fått rollen som Man-at-Arms, og Camila Mendes spiller Teela.

Det er ennå ikke kjent nøyaktig når filmen vil ha premiere, men den forventes å lande i 2026.

Hva synes du om prosjektet og Leto som Skeletor?