Jared Letos Joker kommer til Ã¥ se annerledes ut i Zack Snyders Justice League

Nå er Zack Snyder i ferd med å skape sin visjon for den originale Justice League, den såkalte "Snyder Cut", som fansen har mast etter i årevis. Vi vet allerede at filmen blir delt op i fire timelange episoder, en slags miniserie, og at det derfor er plass til flere karakterer.

Blant disse er Jared Leto, som faktisk vender tilbake som Joker for en kort stund, men når vi ser ham i Justice League, så kommer han ikke til å se ut som han gjorde i Suicide Squad. I et intervju med Beyond the Trailer forteller Snyder at det er en mer "road-weary" utgave av karakteren.

"I wanted to, of course, honour what had been created with him because I thought it was really cool. But there is some water has gone under the proverbial bridge between when last we saw Joker and this appearance. He's a road-weary Joker, I guess that's a way of saying it."

Presis hvordan han ser ut vet vi ikke, og alt tyder på at han kun får noen få minutters skjermtid i selve filmen. Sjekk ut traileren nedenfor.