Jarell Quansah er utestengt i to kamper etter rødt kort mot Mexico: Vil kun kunne spille i VM-finalen

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England kvalifiserte seg til kvartfinalen i VM, men det hadde en pris: forsvarsspilleren Jarell Quansah fikk rødt kort for en åpenbar foul, og dermed ville han automatisk bli utestengt fra den påfølgende kampen, som er mot Norge (lørdag 11. juli, kl. 23.00 CEST, 22.00 BST).

FIFA har imidlertid vurdert handlingen hans som en grov overtredelse, og han har fått en ekstra kamps suspensjon, ifølge FIFAs disiplinærkomité. Dette betyr at Quansah også vil være utestengt fra en semifinale (mot Argentina eller Sveits) og først vil være spilleberettiget i en eventuell finale (eller kamp om tredjeplassen) neste helg, 18.–19. juli.

Etter den kontroversielle beslutningen om å oppheve utestengelsen av Folarin Balogun som følge av en henvendelse fra USAs president Donald Trump til FIFA-president Gianni Infantino, vurderte fotballforbundet å anke, men i henhold til turneringsreglementet (hvis det følges) finnes det ingen mulighet til å bestride utestengelsen.

Englands landslagstrener Thomas Tuchel beskrev det som «skuffende, ikke på grunn av avgjørelsen, men bare det faktum at vi mister en god spiller. Han var utmerket på trening, og selvfølgelig har vi noen skader på den posisjonen, så det så ut til at det hadde åpnet seg en plass for Jarell. Men avgjørelsen er tatt, vi skal ikke kaste bort mer energi på det. Det er bare enda et hinder vi må overvinne.