Jasmin Savoy Brown om Skrik 7: "Jeg har ikke fått noen telefon"

Det har ikke vært noen hemmelighet at produksjonen av Skrik 7 har gått litt i bølgedaler de siste månedene. Det ble nylig bekreftet at stjernene Jenna Ortega og Melissa Barrera ikke ville komme tilbake til oppfølgeren, og regissør Christopher Landon sluttet i prosjektet og hevdet at "det var en drømmejobb som ble til et mareritt."

Med så mange vanskeligheter rundt prosjektet tok Entertainment Tonight nylig en prat med Jasmin Savoy Brown for å spørre henne om hennes fremtid i serien. Yellowjackets-skuespilleren har tidligere spilt i Scream fra 2022 og Scream VI fra 2023, så det var kanskje forventet av fansen at hun skulle komme tilbake i den syvende hovedfilmen.

I intervjuet nevnte Brown at hun ikke hadde blitt kontaktet for å spille i filmen. Hun sa "Jeg har ikke blitt oppringt, så jeg tror at hvis du vil spørre Spyglass hva de gjør, kan du gjøre det. Jeg har ikke fått noen telefon."