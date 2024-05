Jason Alexander holdt på å slutte Seinfeld

Michael Richards er utrolig elsket, takket være sin karakter Cosmo Kramer i den anerkjente sitcom Seinfeld. I en nylig utgitt memoarbok skriver Richards om sin tid på Seinfeld, og avslører at Jason Alexander, som spilte George Costanza i serien, nesten forlot serien i løpet av den tredje sesongen. Dette var etter at han fikk beskjed om at verken Richards eller Alexander var nødvendige for episoden "The Pen". Richards skriver selv at han tok det hele med et smil, mens Alexander var mer opprørt. Slik skriver han :

"Jason truer med å slutte etter å ha fått vite at han heller ikke er med i episoden. Han er rasende [...]"

