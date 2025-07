Jason Blum: Derfor floppet M3GAN 2.0

HQ

Den første filmen gjorde kanskje rent bord da den kom på kino for et par år siden. Men den mye hypede oppfølgeren, M3GAN 2.0, har vist seg å bli en stor flopp for studioet. Ingen virker særlig begeistret for den, og det blir ikke bedre av at filmen har fått dårlig mottakelse av kritikerne - den ligger for øyeblikket på beskjedne 57 % på Rotten Tomatoes. Det er langt unna originalens "certified fresh"-poengsum på 93 %.

I et nylig intervju delte produsent Jason Blum sine egne teorier om hvorfor filmen har blitt så kaldt mottatt :

"Vi trodde alle at M3GAN var som Supermann. Vi kunne gjøre hva som helst med henne. Vi kunne bytte sjanger. Vi kunne plassere henne om sommeren. Vi kunne få henne til å se annerledes ut. Vi kunne gjøre henne til en god fyr i stedet for en slem fyr. Og vi overtenkte på klassisk vis hvor sterkt folks engasjement i henne egentlig var."

"Vi tenkte at hun kunne leve om sommeren, ikke sant? Vi tenkte: 'Vi går fra en liten film til en storfilm!'"

I mellomtiden fortsetter Blumhouse, til tross for et par duds i år. Blum fastholder at slike ting skjer - og antyder at flere M3GAN-ideer sannsynligvis er på vei, kanskje til og med en dystopisk Mad Max-versjon?

Det eneste spørsmålet nå er: Hvordan vil det gå med spin-off-filmen Soulm8te, som skal ha premiere i januar?

Har du sett M3GAN 2.0 - og hva synes du om den?