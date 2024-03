Jason Blum om den neste Exorcisten-filmen: "Jeg har ingen anelse om hva den kommer til å bli ennå"

HQ

Filmen spilte bare inn 137 millioner dollar og fikk gjennomgående negative anmeldelser, så The Exorcist: Believer var ikke akkurat noen stor suksess for Blumhouse og Universal.

Filmen var planlagt som startskuddet for en helt ny trilogi som skulle regisseres av David Gordon Green, men alt dette endret seg etter Believers katastrofale resultater. David Gordon Green kunngjorde at han ikke ville regissere flere filmer i serien, og dette skapte tvil om hvilken retning de to oppfølgerne ville ta.

I en samtale med The Direct denne uken antydet Blumhouse-sjef Jason Blum at den opprinnelige planen for trilogien hadde blitt omarbeidet.

Det sa han til mediet: "Vi kommer definitivt til å lage en ny Exorcist-film, men jeg ville ha mer tid til å finne ut hva det skulle være. Jeg har ingen anelse om hva den kommer til å bli ennå".

Ifølge Blums nylige kommentarer er det altså mye usikkerhet rundt franchisen, men fansen kan være trygge på at en ny Exorcist-film er på vei.