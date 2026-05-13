Jason Collins, den første åpent homofile NBA-spilleren, dør av hjernekreft i en alder av 47 år

HQ

Jason Collins, tidligere basketballspiller, er død i en alder av 47 år av glioblastom, en type hjernekreft. Han offentliggjorde at han fikk behandling for hjernesvulsten i september 2025.

Collins, 18. totalt i draften i 2001, spilte i 13 sesonger i NBA, mellom 2001 og 2014, for lag som New Jersey Nets (nå Brooklyn Nets), der han hjalp dem til to finaler i 2002 og 2003 sammen med lagkameratene Jason Kidd og Richard Jefferson, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics og Washington Wizards, med et gjennomsnitt på 3,6 poeng, 3,7 returer og 0,9 assists per kamp.

Collins ble kjent for å være den første åpent homofile NBA-spilleren som sto frem i Sports Illustrated i mai 2013, og han ble også den første aktive mannlige idrettsutøveren fra en av de fire største nordamerikanske profesjonelle ligaene som gjorde dette offentlig. Han er også aktivist for homofiles rettigheter, og valgte 98 som trøyenummer på grunn av drapet på Matthew Shepard, en homofil student som ble banket til døde i 1998.

"Jason forandret liv på uventede måter og var en inspirasjon for alle som kjente ham, og for dem som beundret ham på avstand", sier familien. "Familien vår kommer til å savne ham veldig." Og hans tidligere agent og nå viseformann i Detroit Pistons, Arn Tellem, sa at Collins forandret liv, at han forlot verden bedre enn han fant den, og at hans ettermæle "står som et fyrtårn for toleranse, verdighet, respekt, inkludering, medfølelse og forståelse".