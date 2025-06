Jason Isaacs bekrefter The White Lotus stjerner tjente $ 40,000 per episode

HQ

Når vi hører om stadig større budsjetter for film, TV og spill, er det mange av oss som lurer på hvor alle pengene tar veien. Tilsynelatende går de ikke til skuespillerne. Det var i hvert fall ikke tilfellet for The White Lotus sesong 3.

Til tross for at det er et HBO-drama, avslørte Jason Isaacs til Vulture at alle skuespillerne fikk like mye betalt for å være med i serien, nemlig 40 000 dollar per episode. "Vanligvis snakker ikke skuespillere om lønn offentlig, fordi det er latterlig uforholdsmessig i forhold til det vi gjør - sminke og morsomme stemmer - og det opprører bare publikum. Men sammenlignet med hva folk normalt får betalt for store TV-serier, er det en veldig lav pris. Men faktum er at vi ville ha betalt for å være med. Vi ville sannsynligvis ha gitt en kroppsdel," sier han.

Isaacs sa også at han ikke jobber for pengenes skyld, og at det derfor ikke gjør noe om folk med kortere karrierer får like mye betalt som ham. The White Lotus betalte i utgangspunktet alle skuespillerne like mye, fordi det rett og slett ikke var nok penger til å lage serien i den første sesongen. Etter hvert som serien har vokst i omfang, ser det ut til at lønningene stort sett har holdt seg på samme nivå, men feriene det innebærer, ser ut til å være litt av en opplevelse.

Dette er en annonse: