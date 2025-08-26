Jason Isaacs: "Harry Potter er mer historisk korrekt enn The Patriot"

HQ

Jason Isaacs har spilt mange skurkeroller i sin tid, men han er nok på sitt mest ondskapsfulle i rollen som den britiske bøddelen William Tavington i Roland Emmerichs nå 25 år gamle actionklassiker The Patriot.

Filmen skildrer grusomhetene som fant sted under den amerikanske revolusjonen, og det er når Isaacs rollefigur brutalt henretter sønnen til plantasjeeieren Benjamin Martin (Mel Gibson), at helvete bryter løs. Akkurat som i tilfellet Braveheart er det relativt lite av denne bemerkelsesverdige klassikeren som er basert på virkelige, historiske fakta og heller på Hollywood-imaginasjon, men det ser likevel ut til å være de som tror at det skjedde akkurat slik det gjør i filmen, da amerikanerne kjempet mot britene for å vinne sin frihet og eiendomsretten til sitt eget kontinent.

I et nylig intervju med Entertainment Weekly har Isaacs snakket litt om hvor historisk korrekt The Patriot er, og sammenlignet den humoristisk med Harry Potter-filmene, der han spilte skurken Lucius Malfoy.

"Jeg må fortelle folk at Harry Potter er litt mer historisk korrekt enn The Patriot. Og historielærere som viser den til barna sine, bør fortelle dem hvor mye tull det er. Den er oppdiktet."