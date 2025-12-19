Jason Isaacs slutter seg til rollebesetningen i Amazons Tomb Raider

HQ

Det ser ut til at rollebesetningen for Amazons Tomb Raider-serie er i ferd med å bli ganske bra. Vi har visst at Game of Thrones-alumnen Sophie Turner skulle spille Lara Croft en stund, og nylig hørte vi også at Sigourney Weaver svevde rundt en ukjent rolle.

Nå har vi nyheter om at en annen stor stjerne slutter seg til rollebesetningen. Jason Isaacs har også signert for serien, ifølge Deadline. Vi er ikke sikre på hvem han skal spille, ettersom Amazon er ganske ordknappe om karakterer som ikke heter Lara Croft, men vi kan komme med en kvalifisert gjetning.

Det er mulig Isaacs vil spille Lord Richard Croft, Laras far i Tomb Raider-spillene. Richard har gjennomgått flere skjebner gjennom de forskjellige tidslinjene, men han virker som noe av en bærebjelke i serien, og Isaacs er i en alder der han lett kan spille en far til en voksen Lara Croft (sjekk The White Lotus sesong 3 for bevis).

Det er også en mulighet for at Laras familie ikke dukker opp i det hele tatt, og at dette i stedet blir en serie som bare fokuserer på henne som hovedpersonen Croft. Isaacs kan da spille en birolle, eller til og med en skurk. Vi vet at han har noe ondskapsfull gift i seg, og kan spille en glimrende motspiller til Turner i serien. Vi må bare vente og se.