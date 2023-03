Jason Mamoa tror han vil forbli en del av DCU

På grunn av rystelsene i DC-filmuniverset har mange skuespillere som en gang trodde at deres fremtidige roller som superhelter var sikre siden blitt fortalt at de ikke blir en del av det nye universet. En stjerne som tror han vil bli værende i overskuelig fremtid er imidlertid Jason Mamoa, som har full tillit til at Aquaman ikke kommer til å dra noe sted.

I en prat med magasinet Total Film sa Mamoa:

"Peter [Safran] er min produsent [på Aquaman and the Lost Kingdom], og er en kjær venn. Jeg tror absolutt Aquaman vil være involvert i DCU. Det er på, bro - det er ingen større enn Aquaman! Men også, jeg håper folk er glade for å se den nye. Det er gøy. Jeg liker virkelig å gjøre komedie. Det er noen virkelig morsomme ting med Patrick Wilson."

I motsetning til Henry Cavill og Dwayne Johnson ser det altså ut til at Mamoa vil bli værende. Han har brakt rollen som Aquaman til live, men med tanke på omfanget av omstarten Gunn og Safran ønsker å ta på seg betydde det ikke at han nødvendigvis ville være involvert i dette nye universet.

