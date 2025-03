Jason Momoa avslørte nesten hvordan Lobo ser ut i et Minecraft-intervju

HQ

Som du kanskje vet, var det gamle DC-filmuniverset knapt ferdig før Jason Momoa fikk æren av å spille Lobo i det nye, som han sier er en drømmerolle for ham. Første gang vi får se ham som Lobo blir i filmen Supergirl: Woman of Tomorrow, som har premiere i juni neste år.

For øyeblikket gjør Momoa mye PR-arbeid for sin kommende film Minecraft, og i et intervju med Cinemablend viste han nesten et bilde av hvordan han ser ut kledd og malt som Lobo. Det var først da PR-agenten hans reagerte og sa "Jason, ikke gjør det", at han ombestemte seg.

En som er merkbart takknemlig for at Momoas publisist sa ifra, er DC-sjef James Gunn, som tilsynelatende ser på det hele som en ganske humoristisk situasjon og deler klippet på Threads, men som også skriver "Jeg vil bare takke Jasons publisist dypt og inderlig".

Gunn får krysse fingrene for at Momoa ikke mister lommeboken sin, blir frastjålet den eller noe lignende, siden han tilsynelatende går rundt med et bilde i den som kan ødelegge markedsføringsplanene totalt...