Jason Momoa er ferdig med alle Lobo-scenene i Supergirl: Woman of Tomorrow

HQ

James Gunn og Peter Safran rakk knapt å presentere planene sine for det nye DCU før fansen begynte å be om at Jason Momoa skulle få rollen som Lobo - og han selv så ut til å være enig. Og det var akkurat slik det gikk.

Han vil debutere som Lobo i neste års Supergirl: Woman of Tomorrow, og via Instagram har han nå kunngjort at innspillingen av hans egen rolle er ferdig. Når det er sagt, er det bare å vente på Supergirl: Woman of Tomorrow, som har premiere i 2026, nærmere bestemt 26. juni. Forhåpentligvis får vi et glimt av ham før det i en eller annen trailer, og den første vil sannsynligvis dukke opp sent i år.