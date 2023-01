Jason Momoa erter spennende nyheter om DC-universet

HQ

Dwayne Johnsons fremtid som Black Adam er veldig tvilsom, Henry Cavill er ute som Superman og Ezra Miller ser ut til å holde seg som The Flash, men når det gjelder de andre ledende stjernene i det nåværende DC Extended Universe er det fortsatt mange spørsmål som skal besvares.

Det ser ut til at Jason Momoa i det minste vet hvor fremtiden hans ligger i DC-universet ettersom en fersk video viser skuespilleren forlate et fancy hus med et gigantisk glis over ansiktet og si:

"Jeg fikk noen virkelig gode nyheter, gode nyheter med Warner Bros., fantastisk. Skulle ønske jeg kunne fortelle deg, men her er det ... Peter [Safran] Jeg elsker deg. James [Gunn] Jeg elsker deg. David [Zaslav]... [rister ukontrollert før han blåser et kyss]. Til fremtiden, til fremtiden.»

Vi venter fortsatt på å høre om hva som vil skje med Gal Gadot som Wonder Woman, og om hun kommer tilbake for å spille karakteren igjen, og på samme måte hvem som skal ta på seg Batmans kappe nå som Matt Reeves tilsynelatende jobber med en hel Batverse basert på den frittstående filmen fra 2022.