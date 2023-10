Jason Momoa forlater Aquaman, i samtaler om å spille Lobo

HQ

Etter Aquaman and the Lost Kingdom ser det ut til at Jason Momoa kommer til å legge rollen bak seg. Dette betyr ikke at det er slutt for Momoa som DC-helt, for det er angivelig samtaler om at han skal spille Lobo i James Gunns nye DCU.

Variety melder at Momoa ikke blir den eneste DCEU-helten som forlater filmen. Gal Gadot, Ezra Miller og Ben Affleck forventes også å forlate sine roller, noe som betyr at vi får en ny Justice League om noen år.

For de som ikke vet det, er Lobo et gråhudet, motorsykkelkjørende romvesen som jobber som leiesoldat og dusørjeger. Han er for det meste litt av en antihelt, og etter alt å dømme kan han dukke opp i Superman: Legacy, eller han kan få sin egen film.

I den samme rapporten fikk vi også vite om marerittet som Aquaman and the Lost Kingdom skulle filme, der Momoa dukket opp full på settet. Det kan du lese mer om her.