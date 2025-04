Jason Momoa i hovedrollen i Apple TV+s Chief of War

Du er kanskje kjent med indieskuespilleren Jason Momoa, kjent for sin opptreden i A Minecraft Movie blant noen få andre små ting som DC Extended Universe, Fast X, Game of Thrones, Dune, og til og med den originale Baywatch. I tillegg til å dukke opp i DC Universe som Lobo i Supergirl: Woman of Tomorrow i 2026, har Momoa også et annet prosjekt på gang i år, der han gjenforenes med Apple TV+.

Momoa skal være med i den kommende Chief of War, en serie som ønsker å utforske "den episke historien om hawaiisk forening, motstandskraft og tilpasning i møte med kolonisering". Det regnes som skuespillerens "mest personlige prosjekt til dags dato", og en serie som kommer til å debutere før snarere enn senere.

Vi blir fortalt at Chief of War vil begynne å strømme på Apple TV+ fra 1. august 2025. På toppen av dette har et første bilde fra showet blitt delt, som gir oss et glimt av Momoa i kostyme og i hovedrollen som en hawaiiansk krigshøvding.

