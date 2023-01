Jason Momoa: "Jeg vil alltid være Aquaman"

HQ

Like før helgen dukket det opp en video på sosiale medier som viste en veldig spent Jason Momoa etter det som tilsynelatende var et møte med DC Universes nåværende sjefer, James Gunn og Peter Safran. I den videoen teaset Momoa mange store ting for sitt engasjement i DC-verdenen, men nøyaktig hva var uklart.

For å følge opp dette snakket Momoa nylig med Variety på Sundance Festival, hvor han uttalte at han "alltid vil være Aquaman" samtidig som han bemerket "det kan være noen andre karakterer også."

Momoa uttalte i sin helhet: "Jeg vil alltid være Aquaman. Ryktene er... Jeg kommer alltid til å være Aquaman, det er ingen som kommer inn og tar noe, og det kan være noen andre karakterer også. Jeg kan spille andre ting også. Jeg kan være morsom og vill og sjarmerende, en gang i blant."



Når det gjelder hvilke karakterer han snakker om, har det gått rykter om at Lobo kan ligge i kortene for Momoa. Men uansett kan vi se frem til mer av Momoa som havets superhelt når Aquaman and the Lost Kingdom debuterer i desember.