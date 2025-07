Jason Momoa leder an i actionfylt siste titt på Chief of War

HQ

Apples store TV-satsing i august er et ambisiøst historisk epos som utforsker samlingen og koloniseringen av Hawaii på slutten av 1700-tallet. I sentrum står Jason Momoas rollefigur, en krigshøvding som kjemper for å samle de ulike stammene slik at de har en bedre sjanse til å overleve som en samlet gruppe når de vestlige kolonisatorene ankommer kysten med stor styrke.

I motsetning til andre serier på Apple blir Chief of War en ganske spesiell serie, ettersom den blir fortalt fra et urfolksperspektiv, med en hovedsakelig polynesisk rollebesetning, og til og med dialog som hovedsakelig er på lokalbefolkningens eget morsmål. Det er til og med et prosjekt som anses som et lidenskapsprosjekt for Momoa, som ikke bare er kjent som hovedrolleinnehaver, men også som medskaper sammen med Pa'a Sibbett.

Ellers består rollebesetningen av noen få gjenkjennelige ansikter som Boba Fett selv, Temuera Morrison (som også er Jason Momoas far ... i Aquaman). Når det gjelder når Chief of War begynner å strømme, kommer den på Apple TV+ fra 1. august. Du kan se den siste traileren nedenfor.