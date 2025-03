Jason Momoa: "Lobo er rollen jeg alltid har ønsket å spille, det er tegneserien jeg elsket"

HQ

Jason Momoa kom seg knapt gjennom den siste filmen i det nå nedlagte DC-universet, Aquaman and the Lost Kingdom, før ryktene begynte å svirre om at han skulle bli med i det nye DCU i en helt annen rolle. Mange spekulerte i at han skulle spille Lobo, en karakter han ofte har blitt assosiert med.

Og ... det skjedde. Nylig avslørte James Gunn at Momoa fikk rollen direkte over en tilfeldig tekstsamtale, og at han vil debutere i Supergirl: Woman of Tomorrow neste år. Da han dukket opp på talkshowet Jimmy Kimmel Live i går, kom temaet inn på Lobo, og Momoa benyttet anledningen til å snakke litt om hva han synes om karakteren, og sa at han ble "overrasket" da Zack Snyder ga ham rollen som Aquaman i stedet for Lobo :

"Jeg har alle Lobo-tegneseriene. Han var favoritten min. Jeg trodde jeg skulle spille Lobo da Zack Snyder ringte meg. Fordi det var Batman vs. Superman, og de trengte en skurk der."

Momoa ble også intervjuet av Screenrant om sin nye superheltsatsing, der han fortalte oss hva vi kan forvente av ham i 2026 når han slutter seg til den nye DCU :

"Vel, dette er rollen jeg alltid har ønsket å spille. Det er tegneserien jeg elsket, så jeg er veldig nervøs for det. Det er på en måte en no-brainer å spille denne karakteren. Den er ganske stor. Jeg vil ikke røpe for mye, men jeg mener, vi ser ganske identiske ut, akkurat som karakteren, og han er ganske røff og barsk og... Jeg vil si at sykkelen er skikkelig kul."

Han minner oss på at det tross alt er en Supergirl-film, så det er ikke en stor opptreden, men på spørsmål om vi kommer til å se mer Lobo i fremtiden, svarer Momoa :

"Jeg håper det. Jeg håper det, jeg håper det. Jeg håper det, jeg håper det. Det er hennes film, så det er flott. Jeg kommer bare inn en liten stund."

Supergirl: Woman of Tomorrow har premiere 26. juni neste år, og den har House of the Dragon-stjernen Milly Alcock i rollen som Supergirl (som egentlig heter Kara Zor-El).