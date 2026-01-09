Jason Momoa og Dave Bautista tar opp kampen mot yakuzaen i Prime Videos The Wrecking Crew

Januar ble nettopp litt lysere hvis du er en fan av tåpelige og morsomme actionfilmer. Prime Video har presentert traileren for The Wrecking Crew, en film som samler Jason Momoa og Dave Bautista for å se de to stjernene portrettere fremmede brødre som blir gjenforent på hjemøya Hawaii for å møte Yakuza som vil ha dem døde. Hvorfor, spør du? Det har tilsynelatende å gjøre med deres fars merkelige død, en hendelse som duoen bestemmer seg for å undersøke og kommer over mer enn de kanskje hadde forventet.

Jepp, det ser absolutt ut til at vi er i vente for noe sprøtt og vilt når denne filmen debuterer på Prime Video ganske snart, da premieredatoen er satt til 28. januar.

Filmen er regissert av Blue Beetles Angel Manuel Soto og skrevet av The Adam Project and See's Jonathan Tropper, og har også opptredener fra Hawaii-kollegene Jacob Batalon og Temura Morrison, mens Stephen Root og Morena Baccarin også dukker opp.

Sjekk ut traileren for The Wrecking Crew nedenfor.