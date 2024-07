Jason Momoa ryktes å være med i Supergirl: Woman of Tomorrow

HQ

James Gunn er kanskje opptatt med å filme Superman akkurat nå, men resten av DC Studios jobber hardt med Supergirl: Woman of Tomorrow, skrevet av Ana Nogueira og regissert av Craig Gillespie. Supergirl selv vil bli spilt av House of the Dragons-skuespillerinnen Milly Alcock. Nå hevder filminsideren Daniel Richtman at Jason Momoa også er med i filmen.

Momoa har som kjent spilt Aquaman i flere DC-filmer, men det ser ut til at det kapittelet nå er avsluttet. I stedet er DC interessert i å caste ham som noen andre, og det er hovedsakelig Lobo som har blitt nevnt, noe som er nøyaktig hva Richtman sier.

"[...] høres mye ut som Lobo."