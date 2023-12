Jason Momoa tviler på at han kommer til å spille Aquaman igjen.

HQ

Vi har måttet vente lenge på den andre Aquaman-filmen, og nå som det bare er en knapp uke til premieren, er det store spørsmålet om det blir en comeback for DC eller nok en av de mange floppene de siste årene.

Så kan du også tenke på om vi noen gang får se Jason Momoa i rollen som Aquaman igjen, med tanke på alle omrokeringene som er gjort internt etter at Peter Safran og James Gunn tok over.

Og om det finnes en fremtid for Aquaman, i hvert fall for Momoa selv, er noe han er svært tvilende til, ifølge et nytt intervju med Entertainment Tonight der han uttaler seg:

"Jeg vil ikke nødvendigvis at det skal være slutten... men jeg tror ikke det egentlig er et valg... Sannheten er, jeg mener, hvis publikum elsker det, så er det en mulighet. Men akkurat nå tenker jeg at det ikke ser så bra ut."

"Hvis det finnes en plass for meg i deres verden, vil jeg gjerne være en del av den. Dette er hjemmet mitt. Warner og DC er definitivt hjemmet mitt. Så det er alt jeg har å si."

Tror du dette blir slutten for Momoa som Aquaman, og hvilke forventninger har du til Aquaman and the Lost Kingdom?