Jason Momoa vet ikke om Lobo kommer tilbake i fremtidige DCU-prosjekter

Jason Momoa som Lobo er en fancast som folk har ønsket seg i lang, lang tid. I utgangspunktet siden han først viste frem sin massive fysikk og skjeggete ansikt i Game of Thrones. Nå får vi endelig karakteren i Supergirl, selv om det kanskje blir en kort opptreden i den overordnede handlingen i DCU.

I en samtale med ScreenRant avslørte Momoa at han ikke er helt sikker på hvor Lobo passer inn i de store planene James Gunn og Peter Safran har for universet. "Jeg vet bare at Lobo er med i denne, så vi får se hva fremtiden bringer. Jeg vil gjerne at han skal få sin egen greie," sa han.

"Jeg vet ikke om det blir noe. Jeg tror det er opp til publikum og hva de synes om det, men jeg tror han har planlagt sine egne ting, og jeg er ikke innviet i noe av det," fortsatte Momoa. "James' karriere er helt på høyde med det Zack har gjort, hva de har bygget opp og hvilke verdener de har. De er fantastiske regissører som bygger verdener."

Det virker tvilsomt at vi vil se slutten på Lobo i løpet av Supergirl, men det blir interessant å se hvordan han passer inn i resten av DCU. Lobo er ikke en bærebjelke i universet, men han er en godt likt figur, og hans live-action-opptreden kan føre til at han blir veldig verdsatt. Det får vi først vite til sommeren.