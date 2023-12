Jason Momoa vil alltid ha et hjem hos DC, ifølge Peter Safran

HQ

Med lanseringen av Aquaman and the Lost Kingdom nærmer DCEU seg offisielt slutten. Fansen har blandede følelser i forhold til dette, ettersom det virker som om det gamle universet hadde gått tom for krefter, men det var noen gode tider under det gamle DCEU.

Et høydepunkt for mange var Jason Momoas rolle som Aquaman. Med tanke på at superhelten ofte ble sett på som en av de mest latterlige stiftene i DC-tegneseriene gjorde Momoa en god jobb med å snu den oppfatningen. Likevel ser det ikke ut til at han kommer tilbake.

Men døren er alltid åpen hos DC. DC Studios' co-CEO Peter Safran sa: "Jeg vet at Jason alltid vil ha et hjem hos DC, og hos Warner Bros. Hans neste film er faktisk Minecraft."

Til Independent sier Safran at Aquaman and the Lost Kingdom er slutten på Momoas Aquaman: "Det jeg håper er at folk virkelig vil være her for å støtte ham på denne reisen. Hvis det er slutten på reisen, er det greit. Hvis den fortsetter, er det også greit, men jeg tror det har betydd så mye for ham. Måten [regissør] James [Wan] har laget denne andre filmen på, gjør at det føles som en veldig komplett historie når du ser de to filmene sammen."