Jason Schreier: Det er spill på The Game Awards "som vil få dere til å reagere som 'holy shit'"

Hvis du ikke har sovet under en stein de siste ukene, vet du at The Game Awards kommer opp, som vil finne sted klokken 01:00 GMT / 02:00 CET / 03:00 EET på fredag. Vi kan se frem til mange prisutdelinger og også kunngjøringer og trailere fra kommende spill.

I år feirer The Game Awards tiårsjubileum, noe som betyr at de gjør litt ekstra ut av det, og vi har tidligere rapportert om dyktige journalister som har uttalt at det er uvanlig mye spennende å se frem til. Et av de største navnene når det gjelder å granske spillverdenen er imidlertid Bloomberg-journalisten og forfatteren Jason Schreier.

Nå har også han uttalt seg om The Game Awards under et besøk hos podcasten Kinda Funny - og også han gir klare hint om at det kommer til å bli en ekstra minneverdig begivenhet i år. Til programlederen sier Schreier at han "vet om et par kunngjøringer som vil være der, og de vil definitivt kvalifisere som store kunngjøringer", men legger til at dette er spill som er noen år unna utgivelse. Blant disse store kunngjøringene er det minst to som han virkelig ser ut til å tro er noe veldig spektakulært :

"Det er minst to ting som vil få dere til å reagere som 'holy shit, jeg kan ikke tro at denne greia er her'."

Så hvilke spill passer til denne beskrivelsen? Hva tror og håper du selv, er det på tide med Half-Life 3, The Elder Scrolls VI eller Witcher 4?