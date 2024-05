Jason Schreier: Sucker Punch lager ikke et nytt Sly Cooper-spill

HQ

I helgen dukket det opp et rykte om at Sucker Punch endelig er klare til å vende tilbake til Sly Coopers fantastiske verden, noe fansen har bedt om i elleve år (nærmere bestemt siden Sly Cooper: Thieves in Time hadde premiere i 2013).

Det samme ryktet forklarte også at dette Sly Cooper-spillet er grunnen til at Ghost of Tsushima 2 har tatt så lang tid å fullføre. Men før du spretter korken på den billige proseccoen din, har vi noen dårlige nyheter.

En av de mest troverdige kildene vi har her i spillbransjen, Bloomberg-journalisten Jason Schreier, har rett og slett skutt ryktet ned. Han skriver at Ghost of Tsushima 2 vil ta tid fordi det for tiden tar 5-7 år å lage et stort spill, og legger til at Sucker Punch også er små og bare har kapasitet til ett prosjekt av gangen.

Og der har du det. Det er fortsatt en sjanse for at Sly Cooper kan komme tilbake, men ikke regn med at det er de opprinnelige skaperne hos Sucker Punch som utvikler det.