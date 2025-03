Jason Schreier: Verken The Witcher 4 eller Intergalactic: The Heretic Prophet vil bli utgitt 2025

HQ

De to kanskje tyngste kunngjøringene under The Game Awards var selvfølgelig The Witcher 4 og Naughty Dogs nye Intergalactic: The Heretic Prophet. Så får vi spille dem i 2025?

Nei, det var det få av oss som forventet, og nå melder en skikkelig tungvekter seg inn i koret. Mer spesifikt skriver Bloomberg-journalisten Jason Schreier, kjent for utallige scoop i spillverdenen, via Resetera at det vi har sett så langt har vært "veldig tidlig erting". Dette betyr igjen at "ingen av disse spillene kommer ut neste år".

Schreiers ord skal selvfølgelig ikke forveksles med offisielle meldinger, men det er likevel så nærme vi kan komme. Kort sagt, ikke håp å spille noen av dem i 2025 hvis du ikke vil bli skuffet.