Jason Schreier: "Xbox-studioene er begeistret over at de får gi ut spillene sine på PlayStation"

I vår kom Forza Horizon 5 til PlayStation 5, og på sensommeren ble Gears of War: Reloaded også utgitt til Sonys konsoll. Neste år blir det premiere på Master Chief som kjemper mot Covenant på konsollen som pleide å være hans argeste konkurrent.

Hvorvidt dette er en klok beslutning, er det delte meninger om blant fansen. Noen hevder at det gjør Xbox-maskinvaren helt irrelevant, mens andre mener at eksklusivitet er utdatert i en tid der de fleste spill uansett utgis på PC. Men hva mener Microsofts utviklere?

I et intervju med 404 Media (via Tweaktown) kommenterer Bloomberg-journalisten Jason Schreier saken, og sier at studioene deres faktisk er takknemlige for at de nå har høyere inntekter :

"Mange spillstudioer er nå faktisk begeistret for at de får slippe spillene sine på PlayStation - noe som er et nytt fenomen som har skjedd det siste året eller så, at Xbox har blitt en fullstendig multiplattformutgiver. I motsetning til tidligere, da de egentlig bare publiserte spill på sin egen plattform, Xbox og PC."

Det kan tenkes at mange spillutviklere også har PlayStation hjemme, og de fleste av dem liker nok personlig at flere spillere får muligheten til å glede seg over titlene de skaper. Det er ingenting som tyder på at denne strategien vil bli revurdert i overskuelig fremtid - snarere tvert imot.