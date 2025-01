Jason Statham jakter på menneskesmuglere i David Ayers A Working Man

Jason Statham elsker å spille rollen som den vanlige mannen som egentlig er en topptrent snikmorder og drapsmann i forkledning. Vi har sett ham ta på seg flere slike roller tidligere, det være seg The Mechanic, den nylige The Beekeeper, og veldig snart i den kommende A Working Man.

I denne filmen samarbeider Statham igjen med regissør David Ayer (The Beekeeper, Suicide Squad) og spiller Levon Cade, en byggeplassleder som vender tilbake til sitt skyggefulle liv som antiterroragent, alt for å finne og redde datteren til sin nære venn og nåværende arbeidspartner. Det er ikke så mye mer du trenger å vite utover det, for det er ganske typisk Statham-virksomhet herfra og ut, med actionstjernen som rett og slett sparker rumpe og ikke tar noen fanger.

A Working Man David Harbour og Michael Peña er også med i hovedrollene, og når det gjelder når filmen vil debutere, er den for øyeblikket planlagt til 28. mars 2025 på kino. For å se om dette er en film du bør legge til på seelisten din, må du huske å sjekke ut filmens trailer nedenfor.