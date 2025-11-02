Jason Statham og Guy Ritchie slår seg sammen for sjette filmsamarbeid

HQ

Jason Statham og Guy Ritchie slår seg sammen igjen for en ny film kalt Viva La Madness. Dette markerer skuespillerens og regissørens sjette samarbeid siden de først jobbet sammen på Ritchies gjennombruddsfilm Lock, Stock, and Two Smoking Barrels.

Filmens handling holdes hemmelig, men Variety rapporterer at den er basert på en J.J. Connelly-bok med samme navn, som ble lansert som en oppfølger til Layer Cake. Layer Cake ble filmatisert i 2004, men Ritchie fastholder at Viva La Madness vil fungere som en frittstående film, snarere enn en oppfølger, prequel eller spin-off.

Bokens handling følger en narkotikalanger i London ved navn X. Som man kan forvente av en oppfølger til Layer Cake, er den fylt med svindel, narkotika, vold og mye av det vi også kan forvente å finne i Ritchies verk. Produksjonen er satt til å starte tidlig i 2026. Så langt er Statham den eneste bekreftede skuespilleren.