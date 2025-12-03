Jason Statham spiller en "eliteagent" på flukt igjen i actionfilmen Shelter

Ingen vil si at Jason Statham ikke lager underholdende filmer, men han ser ut til å spille én type rollefigur i én type rolle, i hvert fall i det siste. Etter opptredener i Fast and Furious, Expendables, The Beekeeper, A Working Man, Mechanic, med mer, heter Stathams neste film Shelter, og i den spiller han... trommevirvel takk... en "eliteoperatør", som etter å ha blitt oppdaget fra sin selvpålagte isolasjon, legger ut på flukt mens han nådeløst kutter ned alle trusler som kommer i veien for ham.

Premisset for Shelter, hvis du trenger å lese mer enn det som står ovenfor, er enkelt: "På en avsidesliggende kystøy redder en tilbaketrukket mann en ung jente fra en dødelig storm, noe som bringer dem begge i fare. Han tvinges ut av isolasjonen og må konfrontere sin turbulente fortid samtidig som han beskytter henne, noe som sender dem ut på en spennende reise i overlevelse og forsoning."

Filmen lages av Black Bear, og kommer på kino 30. januar 2026. For å få en forsmak på hva den har å by på, kan du se den offisielle traileren for actionfilmen nedenfor.