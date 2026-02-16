Jason Statham spiller seg selv i actionparodi Jason Statham Stole My Bike

Jason Statham tar på seg det som kalles "sitt livs rolle", da han skal spille seg selv i en ny parodisk actionfilm fra Black Bear Pictures og David Leitch. Jason Statham Stole My Bike vil se regissøren og skuespilleren sammen for første gang siden Hobbs & Shaw i 2019.

HQ

Filmens plottdetaljer blir for det meste holdt under omslag, men Deadline bemerker at manuset kommer fra Alison Flierl, som har kreditter på BoJack Horseman og School of Rock TV-serien.

Budsjettet er tilsynelatende nord for 80 millioner dollar, noe som er en ganske stor innsats for det som egentlig er en indie-actionfilm, og innspillingen er satt til å begynne en gang i mai 2026. Klassifiseringen for Jason Statham Stole My Bike vil ligge i PG-13-området, i tråd med den litt komiske tonen som er satt av den ironiske tittelen.