Jason Stathams nye actiondrama gjør det bra på kino.

David Ayers nye actiondrama A Working Man, med Jason Statham i hovedrollen, har fått en solid start på kinoturneen i USA. Den forventes å spille inn 15,6 millioner dollar i løpet av åpningshelgen. På andreplass kommer den svært kontroversielle live-action-filmatiseringen av Snøhvit, som forventes å lande et sted mellom 14 og 15 millioner dollar - et kraftig fall på 65 % fra debutuken.

Disney håper fortsatt på et løft i helgen, og satser på at mødre og barn kommer for å se filmen lørdag og søndag.

Andre steder i topp fem denne uken ser vi en kinoutgivelse av De utvalgte: The Last Supper Season 5, Part One lander på tredjeplass, skrekkfilmen The Woman in the Yard på fjerde, og Death of a Unicorn avrunder ting på nummer fem. De endelige tallene gjenstår likevel å se når helgen er over.