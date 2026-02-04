Jason Stathams Shelter scorer storseier på kino i MENA

Man skal aldri undervurdere Jason Stathams stjernekraft. Beekeeper- og The Meg-stjernen har klart å dra inn de viktige billettinntektene med sin nyeste film, Shelter, som særlig har gjort stor suksess i Midtøsten og Nord-Afrika-regionen (MENA). Den har også gitt et stort løft til det saudiarabiske billettkontoret.

Ifølge Screen Daily er Shelter den største uavhengige kinopremieren i MENA siden april 2025. Saudi-Arabia var der filmen var mest dominerende, og utkonkurrerte filmer som Avatar: Fire and Ash, Five Nights at Freddy's 2 og Now You See Me: Now You Don't.

Det var også den største engelskspråklige åpningen for Saudi-Arabia siden One Battle After Another i september. Fra 59 000 besøkende genererte Shelter 1 million dollar, noe som bidro til at den samlede MENA-debuten overgikk åpningen i andre viktige områder, som Storbritannia og det kinesiske markedet.

Shelter er på kino nå. Sjekk ut traileren nedenfor: