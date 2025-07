Jasper Philipsen gjennomgår vellykket operasjon etter fall i Tour de France: "Han ble offer for noe han ikke var involvert i"

HQ

Jasper Philipsen, den belgiske syklisten som vant åpningsetappen i Tour de France og ledet i sammendraget, falt alvorlig på den tredje etappen mellom Valenciennes og Dunkerque. Den grønne trøyen hans, som gis til rittets poengleder, ble revet i stykker, og vi har i dag fått vite at han hadde et forskjøvet kragebeinsbrudd og to brukne ribbein. Ryggen hans ble også brent av utslett.

Laget hans, Alpecin-Deceuninck, publiserte tirsdag morgen et bilde av Philipsen, smilende på et sykehus i Antwerpen i Belgia, hvor han har gjennomgått en vellykket operasjon av akromioklavikulærleddet. "Nå begynner veien mot å bli frisk, og vi kommer til å støtte ham hele veien, sier laget hans.

"Jasper var et offer for noe han ikke var involvert i, det er klart" Philip Roodhooft, medeier i laget, sa "For å være ærlig, de to andre, de kolliderer eller krasjer, men dette handler ikke om å klandre. Det var bare en dum krasj, noe som kan skje", la han til, via CyclingWeekly.

Etter Philipsens tilbaketrekning er Biniam Girmay fra Intermarché-Wanty midlertidig leder i spurterklassementet, mens australske Kaden Groves, som debuterer i Tour de France i år, er lagets beste håp i år.