Javier Bardem avklarer uttalelser etter å ha blitt feilaktig beskyldt for å ha sagt at Argentina er rasistisk

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I likhet med det som skjedde med Rosalía, har Javier Bardem blitt innblandet i en ny kontrovers med enkelte argentinske medier. Den spanske skuespilleren har blitt sett på nesten alle Spanias kamper i USA, inkludert VM-finalen mot Argentina på søndag. Den spanske skuespilleren, som også er kjent for å være politisk og miljøaktivist, har brukt Instagram til å presisere at han aldri hadde til hensikt å si eller antyde at Argentina «er et fremmedfiendtlig eller rasistisk land», etter at uttalelsene hans i et intervju ble vridd.

Søndag, noen timer før VM-finalen, ga Bardem et intervju med Zeteos grunnlegger Mehdi Hasan, der Bardem kommenterte den politiske konteksten rundt kampen: Argentinas president Javier Milei har vært en sterk tilhenger av Israel og landets statsminister Benjamin Netanyahu, så Bardem mente det var naturlig at noen ville være tilbøyelige til å støtte Spania eller ethvert lag som skulle møte Argentina, av solidaritet med Palestina.

Bardem la vekt på å si at politiske ledere ikke representerer folket sitt, og at Milei ikke er hele den argentinske befolkningen, men hans ord ble av noen argentinere tolket som et direkte angrep på landet deres, og enkelte medier hevdet direkte at Bardem hadde beskyldt landslaget for å være medskyldig i folkemordet i Palestina.

<social>https://www.instagram.com/reels/DbIFsp0Nm8Z/</social>

For å avklare uttalelsen sin la Bardem ut en Instagram-reel der han nok en gang uttrykte at han mener det er urettferdig at det argentinske landslaget blir dømt på grunn av Javier Milei, fordi han ikke representerer det store flertallet av argentinerne, og at det også er «svært urettferdig» at mange støtter motstanderlaget mot Argentina bare for å gå imot Milei og uttrykke sin avvisning av hans støtte til Israel.

«Det jeg aldri har sagt, er at Argentina er et fremmedfiendtlig eller rasistisk land; det ville aldri komme ut av munnen min», sa han, og la til at han har «stor kjærlighet, respekt og beundring» for Argentina, både når det gjelder kultur, film, skuespill, personlige, sosiale og politiske aspekter, og beklaget at ordene hans ble tatt ut av sammenhengen, noe som overskygget det han faktisk sa.