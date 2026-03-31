Javier Bardem tar over etter Robert De Niro i den nye filmatiseringen av Cape Fear på Apple TV

En av filmhistoriens mest berømte thrillere er Cape Fear, regissert av Martin Scorsese i 1991. I filmen blir en advokatfamilie stadig trakassert og truet av en unnvikende forbryter ved navn Max Cady, som ble briljant portrettert av en Robert De Niro på høyden av sin styrke. Nå, 35 år senere, produserer Scorsese, sammen med Steven Spielberg, Cape Fear, en TV-serie for Apple TV som har premiere 5. juni.

Den skal regisseres av Nick Antosca og har Amy Adams og Patrick Wilson i hovedrollene som advokatparet Anna og Tom Bowden, mens Lily Collias skal spille deres datter Natalie. Og for å spille den hevngjerrige eks-forbryteren Max Cady får Oscar-vinneren Javier Bardem i oppgave å blåse nytt liv i rollen.

