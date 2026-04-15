Javier Mascherano trekker seg som Inter Miami-trener, og erstattes av mannen som oppdaget Messi

HQ

MLS-mesterne Inter Miami har fått en ny trener, Guillermo Hoyos, etter at Javier Mascherano frivillig forlot klubben av personlige årsaker. 41-åringen, som trente Argentinas U20- og U23-lag før han kom til Inter Miami i 2024 (og tidligere lagkamerat med Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez og Sergio Busquets i FC Barcelona, hvor han spilte i åtte sesonger), kunngjorde sin avgang tirsdag, og avsluttet dermed sin periode bare måneder etter at han ble kronet i MLS.

"Jeg vil alltid bære med meg minnet om vår første stjerne, og uansett hvor jeg er, vil jeg fortsette å ønske klubben alt godt fremover. Jeg er ikke i tvil om at klubben vil fortsette å oppnå suksess i fremtiden", sier Mascherano i en uttalelse.

Guillermo Hoyos erstatter Mascherano resten av sesongen

Umiddelbart kunngjorde Inter Miami at Guillermo Hoyos vil ta hans plass til slutten av sesongen (den ordinære sesongen avsluttes i november 2026, og ettersesongen fortsetter til desember). Den 62 år gamle argentineren, som har æren for å ha oppdaget Leo Messi da han jobbet som trener for Barcelona B, har jobbet i Hellas, Kypros, Bolivia, Chile, USA og Mexico, før han kom til Miami som sportsdirektør og fikk ansvaret for å overvåke og videreutvikle klubbens profesjonelle utviklingsstruktur.

Inter Miami har hatt en vanskeligere start på sesongen: 3 seire, 3 tap og 1 uavgjort siden 2026-sesongen startet forrige måned, noe som gir dem en tredjeplass i Eastern Conference. Ikke så bekymringsfullt, for i Major League Soccer, akkurat som i de fleste sportsligaer i Nord-Amerika, etterfølges den ordinære sesongen av sluttspill, så selv laget som ligger på niendeplass har sjanser til å vinne pokalen i desember.