Javier Tebas ønsker at Infantino skal gå av, men ikke for å erstattes av Nasser al-Khelaïfi – «han ville bli en dårlig FIFA-president

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LaLiga-president Javier Tebas har vært en av mange kritiske røster mot FIFA-president Gianni Infantino, og har sagt at han bør trekke seg allerede før den mislykkede planen om å privatisere deler av VM, som bare varte i noen få dager før den ble kritisert av UEFA og mange fotballforbund, og FIFA senere innrømmet at «det ble begått feil».

Foreløpig er det ingen andre kandidater som forventes å stille til valg som FIFA-president i mars 2027, men navnet som ble nevnt oftest, var Paris Saint-Germain-presidenten, som også er styreleder i Qatar Sports Investments og beIN Media Group, Nasser al-Khelaïfi – en rolle som qatareren gjentatte ganger har benektet å være interessert i. Det ser imidlertid ut til at han ville være et av navnene som ville få mest støtte dersom han stilte mot Infantino.

Men ikke fra Tebas. I et intervju med RMC Sport sa Tebas at Nasser «ville være en dårlig FIFA-president».

Tebas er uenig i Khelaifis visjon for fotballen. «Han arbeider ikke innenfor den europeiske fotballmodellen jeg streber etter», sa spanjolen. «Videre er han president i European Club Association (EFC), og det er 800 klubber i denne foreningen, og ingen gir uttrykk for sin mening bortsett fra en liten minoritet, som han selv er en del av. Han ser derfor for seg en elitistisk modell som jeg ikke deler.