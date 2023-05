Jaws-stjerne: Oscar-akademiet gjør meg kvalm

Vi vet alle at Oscars Academy fra og med neste år vil innføre inkluderingsregler for sine nominasjoner til den ettertraktede Golden Globe. Blant annet må minst én person i produksjonsteamet være svart eller asiatisk, minst 30 % av den totale arbeidsstyrken må være enten kvinner eller homofile og Akademiet har vært veldig tydelig på at sjansene for å bli nominert og vinne vil øke betydelig fra neste år hvis historien i filmen din dreier seg om rasisme eller homofili. Dette er noe mange filmfans har stilt spørsmål ved, og en av dem som misliker avgjørelsen er Jaws-stjernen og Hollywood-veteranen Richard Dreyfuss som nylig uttalte følgende:

"De får meg til å spy. Fordi dette er en kunstform. Det er også en form for handel, og det tjener penger, men det er kunst. Og ingen skal fortelle meg som kunstner at jeg må gi etter for den siste, mest aktuelle ideen om hva moral er. Og hva risikerer vi? Risikerer vi virkelig å såre folks følelser? Du kan ikke lovfeste det. Du må la livet være livet. Og jeg beklager, men jeg tror ikke det er en minoritet eller et flertall i landet som må tas hensyn til på den måten."

