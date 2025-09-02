Jay Vine vinner nok en etappe i La Vuelta, men Vingegaard vinner igjen

HQ

La Vuelta a España returnerte etter det første bruddet med en 175,3 km lang etappe fra Sendaviva naturpark, som endte med en stigning til El Ferial Larra Belagua, den tiende etappen, med en ny seier til australske Jay Vine fra UAE Team Emirates-XRG, etter å ha vunnet den sjette etappen. Torstein Træen mistet imidlertid ledelsen i sammendraget, og Jonas Vingegaard fikk nok en gang ikle seg den røde ledertrøyen.

Vine ble den andre australieren til å vinne flere etapper i vueltaen, etter Kaden Groves i fjor, og var ekstatisk: "Det er så utrolig vanskelig å vinne, og det er en utrolig følelse når det skjer", sa Vine etter etappen (via CyclingWeekly). "Jeg tror aldri jeg kommer til å venne meg til å vinne, for det er bare så utrolig hardt.

To ryttere fra Movistar Team, Pablo Castrillo og Javier Romo, fullførte podiet på den 10. etappen, og representerte Navarra, den spanske regionen hvor dagens etappe fant sted, og hvor Movistar Team kommer fra.

Dagens ritt var også preget av gårsdagens kunngjøring om at Juan Ayuso forlater Team Emirates. Hans lagkamerat Joao Almeida, som søndag kritiserte sine lagkamerater for manglende kompromissvilje og hjelp (indirekte om Ayuso), endte på tiendeplass i dag, med stor hjelp fra Ayuso som tok ledelsen i feltet og satte tempoet for Almeida.