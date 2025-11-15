JBL Boombox 4

Mitt forhold til JBL Boombox har vært lidenskapelig opp gjennom årene. Da modellen først ble introdusert på markedet i 2016, var det klart etter bare ti minutters lytting at den amerikanske høyttalergiganten hadde bygget det jeg den gang mente var den beste Bluetooth-høyttaleren på markedet (i forhold til prisen, selvfølgelig). Da den andre versjonen ble lansert, ble vårt kjærlighetsforhold forsterket, og selv om Boombox 3 var utrolig på papiret (den var også veldig, veldig bra), oppdaget jeg i året etter lanseringen at jeg brukte den langt mindre enn begge forgjengerne. Mye av dette hadde å gjøre med det paradoksale i at JBL hadde optimalisert den for tapsfri lydoverføring via Wi-Fi, noe som gjorde den litt mer komplisert å bruke enn sine forgjengere. Lyden var bedre for den stillesittende hjemmebrukeren, men for den mobile Bluetooth-nerden var det ett aspekt ved Boombox 3 som kanskje ikke helt passet med høyttalerens hovedbruksområde.

HQ

Svart, mørkeblå eller kamuflasjefarget. Valget er ditt.

Dette er borte med den nye Boombox 4. Wi-Fi-avspilling og muligheten til å mate den med 24-bits lyd for bedre kvalitet er borte. Boombox 4 er derfor billigere enn Boombox 3 og like enkel å bruke som Boombox 2. Og det liker jeg. Jeg vet at det er mye dobbeltmoral her fra min side, ettersom jeg naturligvis alltid foretrekker 24-bit/96 kHz-lyd, men for meg har dette aldri vært en feinschmecker-opplevelse som jeg har lagt på stuebordet og lent meg tilbake i sofaen for å nyte med hodet på skrå. For meg har Boombox vært den ultimate, superholdbare, superenkle og dyktige bruk-og-kast-enheten som har fulgt oss som familie til alle strender verdt navnet sitt, for så å bli skylt av i dusjen etterpå. Og der står Boombox 4 nå igjen. Men hvis du ikke vil leve uten tapsfri lyd i Boombox, er det full støtte for det i USB-C-porten på baksiden, der du kan koble til mobiltelefonen eller datamaskinen din og mate den med 24-bits lyd.

Bedre enn noensinne, vil jeg si, men hvis du vil ha Wi-Fi-avspilling, er Boombox 3 fortsatt veien å gå.

Designet har blitt oppdatert, noe som ikke var spesielt nødvendig. Det lange metallhåndtaket fra tredje generasjon er nå erstattet av et betydelig mindre og tykkere gummihåndtak som er helt integrert i kabinettet. Den ser bedre ut, mer som en slitesterk, vanntett alt-i-ett-enhet enn tidligere, noe som i seg selv er lett å like. Innvendig er det mer eller mindre en Boombox 3. JBL har brukt de samme to 12,3 cm store basselementene og de samme to 2 cm brede diskanthøyttalerne som i forgjengeren og kombinert dette med en passiv bass, noe som til syvende og sist gir en fenomenal lyd med mye varme, trykk og dybde uten at det noen gang høres forsterket eller kunstig ut. Bassen er dyp og naturlig, skarp og med suveren kontroll, og mellomtonen er stram og fyldig, mens diskantområdet aldri blir skarpt eller ubehagelig. Det er også rikelig med plass og luft i lydbildet, og JBL har lagt til Dolby Atmos -funksjonalitet, som bidrar til at lyden høres større ut, uansett rom.

Utformingen av det nye håndtaket er bra. Mer gummi, mer grep.

På batterisiden er Boombox 4 også suveren. Det varer i 30 timer per lading, og som alltid fungerer det også som en strømbank hvis du er ute og reiser. Boombox 4 styres via JBL Portable, som som vanlig er en suveren gratisapp der du kan justere alle tenkelige innstillinger. Auracast støttes også, noe som betyr at du kan koble til flere JBL-høyttalere samtidig med et enkelt tastetrykk, hvis du ønsker å bygge en multiromløsning, vel å merke.

Den er selvfølgelig vanntett takket være IP68-sertifiseringen.

JBL Boombox 4 er definitivt ikke en høyttaler for dem som liker subtil og delikat lyd, eller for dem som liker stilisme eller minimalisme når det gjelder design. Som alltid er det et robust stykke utstyr som spiller musikk på en leken, varm og basstung måte med rikelig volumtrykk, og med sin robuste design og betydelige størrelse ser den mer ut som et industrielt utstyrsstykke fra en slags undervannsekspedisjon enn en høyttaler. Og av disse enkle grunnene elsker jeg den like mye som jeg alltid har elsket Boombox.

