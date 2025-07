JBL Charge 6 Anmeldelse

På Gamereactor er vi godt kjent med JBLs ulike serier av hodetelefoner/ørepropper (for musikk eller gaming) og Bluetooth-høyttalere (i ulike størrelser). I flere av dem er de markedsledere, så den årlige eller halvårlige fornyelsen av noen modeller kan være noe utilstrekkelig eller overflødig. Da jeg satte meg fore å teste den nye JBL Charge 6 lurte jeg på om den ville lide av noen av disse plagene, eller hvor jeg egentlig kunne plassere den blant så mange alternativer, fra merket eller konkurrenter.

Etter et par ukers testing ble det mye tydeligere for meg. JBL Charge 6 leverer akkurat det den lover, størrelsen og kraften passer inn i et bestemt rom, og de nye funksjonene rettferdiggjør ikke en oppgradering i forhold til den forrige modellen, men de rettferdiggjør å anbefale den fremfor Charge 5 og andre konkurrerende modeller som et førstegangskjøp.

Jeg kom til disse testene etter å ha skrevet anmeldelsen av JBL Flip 7, utvilsomt den mest populære og imiterte serien av Harman-merket og det som kan betraktes som den sylindriske enheten på inngangsnivå. Jeg var også veldig fornøyd, spesielt med resultatet av å parre to Flip 7s i stereo. Men selvfølgelig er hovedideen med disse høyttalerne å ha med seg bare en, og selv om det ved første øyekast kan se ut som om det ikke er plass til en annen modell mellom Flip og Xtreme/Boombox, er sannheten at denne mellomstørrelsen har bevist sin allsidighet og forresten sin egen personlighet.

Det er klart at JBL Charge 6 vil fylle rommet ditt mye mer enn en enkelt Flip 7. Selv om den fortsatt leverer monolyd på grunn av separasjonen som en så kompakt formfaktor tillater, gir den større størrelsen plass til mer generøse bashøyttalere, og frekvensresponsen gjør at den kan gå helt ned til 56 Hz bass. Sammenlignet med Charge 5, selv om den har fått litt vekt (1,37 kg sammenlignet med 0,96 kg for den forrige modellen), moderniserer Charge 6 aspekter som Bluetooth-versjonen (5.4 og selvfølgelig Auracast for flere tilkoblinger) eller hastigheten på full lading (opptil en time mindre, på bare 3 timer), og alt dette øker autonomien fra 20 til 24 timer. Og selv om AI-tillegg vanligvis ikke overbeviser oss, virker applikasjonen for å forbedre klarheten og spare batterilevetid i dette tilfellet ganske effektiv.

I tilfelle du ikke visste det, kommer Charge-navnet fra det faktum at disse høyttalerne, igjen, takket være den ekstra størrelsen, også kan fungere som en strømbank for å lade telefonen eller andre enheter mens du lytter til musikk, noe de mindre søsknene ikke kan gjøre, men de større kan. Når det gjelder de finere detaljene, elsket vi det nye knapp- og øynesystemet for å bære remmen som en håndveske, noe som tilfører et snev av stil uten å miste robustheten og motstanden (nå IP68) som forventes av disse enhetene.

Sammenligning: JBL Flip 7 vs Charge 6 vs vår gode, gamle Xtreme 2.

Hoppet fra 18,3 til 22,9 cm fra Flip 7 til Charge 6, sammen med alt det andre vi har gått gjennom, betyr en økning på rundt 50 euro, men begge er fortsatt representanter for 100 til 200 euro. Dette bringer oss til vår konklusjon: Hvis du leter etter noe litt større og kraftigere i monosylinderformatet, men uten å gå opp til merkets boom-bokser, gir JBL Charge 6 deg alt dette med mer klarhet og autonomi. Men selv om det virker litt søkt, tenk at hvis du finner Flip på salg, kan du få to for mer eller mindre prisen på en Charge, og få en flott stereorikdom.

Med det bruksområdet du har i tankene, har du sikkert allerede en klar formening om hvorvidt du foretrekker en kompakt sylinder, et litt større alternativ med håndtak som JBL Charge 6, eller de mer seriøse alternativene. Det vi har funnet ut i disse testene, spesielt på terrassen og i bassenget i sommer, er at Charge 6 gir perfekt mening.