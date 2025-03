JBL Flip 7 Bluetooth-høyttaler

HQ

Når du har hatt syv modeller av den samme bærbare høyttaleren, kan den nyeste utgivelsen begynne å ligne farlig mye på de årlige utgavene av de gamle PES- og FIFA-spillene: med for lite nytt og noen få tilsynelatende justeringer for å tjene penger. I dette tilfellet kunne imidlertid ikke den sammenligningen være lenger fra sannheten. Du har kanskje plukket opp en JBL Flip 6 relativt nylig, men den ble opprinnelig utgitt i slutten av 2021. Nesten tre og et halvt år siden. Og ja, den ser stort sett lik ut hvis du legger den ved siden av den splitter nye JBL Flip 7, men du vil raskt merke forskjellen. Subtil, ikke mye, men tross alt en genial forskjell.

Harmans firma er ledende innen Bluetooth-høyttalere for enhver smak, farge og størrelse, fra de lommeklare Go og Clip, til den festglade PartyBox med trallehåndtak, med Xtreme boomboxer midt imellom. Modellen Flip er imidlertid i den perfekte størrelsen: en 18 centimeter lang sylinder som aldri veier mer enn en kilo og er lett å holde i hånden. Et signaturdesign som har blitt kopiert av både konkurrenter og kinesiske kopimerker til det kjedsommelige. Et apparat som tåler både hjemmets og friluftslivets påkjenninger, og som har gjort det til et kjent navn. Minibassenhetene på sidene som beveger seg mye, er overraskende robuste og leverer mer bass enn forventet.

Testene for denne anmeldelsen av JBL Flip 7 fokuserte på sololytting under forskjellige forhold, sammenligninger med Flip 6, og til slutt ytelse som et par i en stereogruppe.

Dette er en annonse:

Hvis vi begynner med sammenligningen, ser JBL Flip 7 nesten identisk ut med Flip 6. Litt annerledes er utskjæringen av lamellene på kantene som beskytter basshøyttalerne og for øvrig fungerer som en base hvis du vil plassere enheten oppreist av og til (hvis du synes det er dumt, kan du lese videre). Det er også mindre forskjeller i sømmønsteret på stoffet som dekker sylinderen. Og selvfølgelig er knappene erstattet av moderniserte funksjoner: farvel PartyBoost, velkommen Auracast, multitilkoblings- og kringkastingsprotokollen som vi allerede har glede av med JBL Tour Pro 3, for eksempel.

Den siste forskjellen før vi snakker om lyden er viktigere, og jeg synes den er like kreativ som den er morsom. Det er et system som heter PushLock, som gjør at du kan frigjøre tilbehøret du bruker som grep for å bytte det ut med et annet. Det er som en hurtigutløser: Du trykker på en knapp og slipper håndleddsstroppen for å feste karabinkroken med en bevegelse og et tilsvarende klikk. En veldig kul løsning som, i tillegg til de to tilbehørene som følger med i esken, skal brukes til å tilpasse høyttaleren med andre mer eksklusive tilbehør i fremtiden. Mer enn bare dette, likte jeg selve ideen; vi snakker tross alt om selskapet som inkluderte en flaskeåpner i Xtreme -modellene.

Visste du at JBL-utropstegnet er et horn? Se hvordan det beveger seg når du skrur det opp...

JBL Flip 7: for- og bakfra.

Dette er en annonse:

Så hvordan høres de ut? Vel, litt mer og litt bedre. Det første er overraskende så snart du slår på enheten, for ved samme volum "spiser" JBL Flip 7 opp JBL Flip 6. Når jeg ser på det med liten skrift, ser jeg at den nye modellen produserer 25W RMS for bassen, sammenlignet med forgjengerens 20W, mens diskanten forblir på 10W. Men det må være noe annet, en eller annen justering i plassering eller materialer, for en så stor forskjell.

Faktum er at vokalen får litt fylde og lydene litt definisjon, alltid med tanke på begrensningene i en slik formfaktor. På maks volum låter de veldig, veldig høyt for et rør, og også ganske dårlig, men du vil egentlig ikke høre dem slik, slik det skjedde med andre modeller og andre merker. Deres sweet spot er rundt 50-60% volum, men det er her jeg må avvike på grunn av mine personlige preferanser ... med to enheter.

Jeg har faktisk hatt glede av det JBL kaller en "stereogruppe" med to Flip 6s, og jeg har også prøvd det med to Flip 7s. Og hvorfor gjør jeg dette av og til når det er tid for finere, mindre avslappet lytting? Fordi ved å separere L- og R-kanalene (vel å merke snakker jeg ikke om å sende ut det samme stereosignalet på begge), korrigeres den største skampletten på hele dette Bluetooth-høyttalerfenomenet. På denne måten blir alt klemt, eller for tett sammen, eller i mono, men hvis du har råd til paret, vil du forstørre lydrommet, doble effekten (og kan gå ned til et mer balansert volum) og motta godt separert stereomusikk. Noen ganger gjorde jeg dette med sylindrene vertikalt av plasshensyn, da jeg ikke trengte den horisontale stereobølgen på en enkelt høyttaler. Jeg likte denne praksisen så godt at jeg endte opp med å bruke to Flip 6s i stedet for én Xtreme 2: for bedre lyd og et mer diskret oppsett.

JBL Flip 7 har IP68-sertifisering for å tåle det dårlige været... på en fest.

Bytte tilbehør med det nye PushLock-systemet.

Med JBL Flip 7s har jeg oppnådd en liten forbedring i forhold til de tidligere tvillingene, selv om programvaren trenger en oppdatering for å, som før, kunne fortelle hvilken som er L og hvilken som er R. I denne modusen vil det alltid være en stor begrensning av retningsbestemthet og vanskeligheten med å plassere disse enhetene i ørehøyde (mens, etter eksemplet med Xtreme, større høyttalere fyller rommet mer), men testene forsterker bare min forkjærlighet for stereogruppen, selv som flyttbare PC-høyttalere, spesielt nå som de kan motta tapsfri lyd over USB-C.

Alt annet utgjør også små forbedringer. IP68 vs IP67 for enda mer motstand mot vann i bassenget eller sand på stranden, Bluetooth 5.4 vs 5.1 for bedre tilkoblingsmuligheter bortsett fra Auracast, 16 vs 12 timers batterilevetid, eller AI Sound Boost for å ofre litt bass og forlenge batterilevetiden ytterligere.

Det eneste forbeholdet jeg må påpeke er at det i dag er lett å finne Flip 6 for rundt 100 euro, og JBL Flip 7 kommer i salg 1. april til en anbefalt utsalgspris på 150 euro. Ja, det vil bli salg etter hvert, men hvis budsjettet ditt er lavere (eller hvis du vil lage et stereopar), går du ikke galt i byen med den eldre modellen. Ellers er JBL Flip 7 den nye referanseindeksen i sitt format.

Sammenligning: JBL Flip 6 (blå) vs. JBL Flip 7 (hvit). Legg merke til de små forskjellene...