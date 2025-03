JBL: Fremtidens lyd og "modulert" bruk av kunstig intelligens i støyreduksjon

HQ

Det Harman har bygget opp i årevis når det gjelder brukerorientert produktkvalitet innen lyd med JBL, har nok ikke gått noen hus forbi. Vi i Gamereactor har anmeldt deres utgivelser over hele spekteret av systemer, fra hodetelefoner til høyttalere, i mange år, og har nesten alltid vært mer enn fornøyde.

Men i et så omstridt miljø som hodetelefonmarkedet er, må man for å holde seg på toppen holde et konstant tempo med innovasjoner som gjør at man alltid kan ligge i forkant, og med dette målet inviterte selskapet Gamereactor og andre medier til et arrangement for å presentere sin nye serie med enheter for 2025 i London, der vi også fikk snakke med direktøren for produktmarkedsføring for EMEA hos Harman Lifestyle Audio, Jurjen Amsterdam, i intervjuet som du kan se nedenfor med integrerte undertekster.

Samtalen berørte temaer som nye iterasjoner av den mest kjente maskinvaren, men Amsterdam etterlot oss med noen interessante notater om implementeringen av den kunstige intelligensløsningen for å måle og modulere både lyd og effekt og levere optimal effekt for begge deler.

"Vi bruker mer og mer kunstig intelligens, rett og slett fordi det i tidligere generasjoner av en Charge eller Flip, som Flip 6 og alle de før det, alltid var en limiter inni, og den limiteren sørget for at når du spilte for høyt, sa den 'hei, jeg kan ikke spille så høyt. Jeg vil ikke forvrenge", forklarer Amsterdam. "Så det vi nå har implementert i både Flip [7] og Charge [6] er AI Sound Boost, som bokstavelig talt er noe som ligner på det vi gjør i hodetelefoner, kontinuerlig måling."

"Vi måler kontinuerlig alle innkommende signaler. AI-en vet hva som kommer neste gang, hvilket signal som er det neste. Så når den vet det i en viss tid, kan den frigjøre mye mer energi, fordi du vet om det kommer en veldig høy perkusjon. (...) AI Sound Boost hjelper oss med å få mest mulig ut av høyttaleren uten å trenge en limiter. Fordi vi kjenner det innkommende signalet. Vi vet hvilke signaler som kommer inn etterpå."

AI-satsingen er bare en del av det JBL har planlagt for fremtidig produktinnovasjon, som spenner fra å utvikle systemer for bruk i kjøretøy til å utforske "hull" i markedet, slik at både pris og brukermetning for nye produkter holdes stabil.

"Vi ønsker å fortsette å forbedre lydytelsen. Vi vil også alltid sørge for å holde utsalgsprisen stabil," sier Amsterdam. "Så vi prøver alltid å tilby flere funksjoner og mer kraft til samme utsalgspris (...) Vi ser Wi-Fi, vi ser Bluetooth, og vi ser at det konvergerer mer og mer for å gjøre mange ting. Det nye altoppslukende lydformatet.... Vi kommer til å se mange ting."

Til slutt lot Jurjen Amsterdam oss skimte en horisont der underholdningsselskaper, som for eksempel strømmetjenester, tar spranget til å tilby bedre lydkvalitet, og at JBL ønsker å være der når den tid kommer.

"Det avhenger også av strømmetjenestene. Vi venter på at noen av strømmetjenestene skal gå over til HD. "Hva betyr det for oss når det gjelder produktutvikling?"