JBL gir full gass med de fornyede Flip 7- og Charge 6-høyttalerne

Det ser ut til at alt du hører denne våren kommer til å høres bedre ut enn noensinne fra JBL. Den nye produktserien ble avduket på JBL London Club, et arrangement i den britiske hovedstaden som var en oppfølger til det som ble arrangert i Berlin i 2023. Gamereactor er på plass i dag for å teste alle produktene, samle eksklusive oppdateringer og intervjue Harmans lydingeniører.

Lydspesialisten avduket sine to nye modeller av bærbare Bluetooth Flip 7- og Charge 6-høyttalere i London i dag, som de hevder er en revolusjon i forhold til tidligere utgaver.

Den nye JBL Flip 7 har nå en utskiftbar karabinkrok for mer komfortabel bruk i alle posisjoner via en universalkontakt som kalles "push lock": Du trykker på en utløserknapp, og klipsen løsner for å endre modus.

Flip 7 vil levere "ren, klar lyd ved høye volumer og bass uten forvrengning" med tillegget AI Sound Boost, en sanntids musikkanalyseteknologi for å bedre modulere utgangseffekten og optimalisere høyttalerdriveren. Flip 7 har også IP68-vær- og smussmotstand, forlenget batterilevetid på opptil 16 timer med Playtime Boost aktiv, Bluetooth 5.4 og sammenkobling med kompatible høyttalere takket være Auracast.

Club JBL London 2025.

JBL Charge 6 har nå et avtakbart håndtak for å gjøre det enklere å integrere den med stedet den plasseres, og i stedet for et utløsersystem bruker den knapper og øskener. Den har også integrert AI Sound Boost og et 28-timers batteri for full batterilevetid. Og hvis batteriet mangler, kommer den nå med en USB-C-strømforsyning som du kan bruke når som helst, og en mer stabil base for enheten.

JBL Flip 7.

Begge enhetene er kompatible med JBL Portable-appen og kommer i butikkene 1. april, i god tid før godværssesongen starter, så det finnes ikke noe bedre tidspunkt å få tak i dem på. JBL Flip kan kjøpes for 149,99 euro i syv forskjellige farger (svart, blå, hvit, rød, kamuflasje, rosa og lilla), mens JBL Charge 6 vil være tilgjengelig for 199,99 euro i de samme fargene svart, blå, hvit, rød, kamuflasje, rosa og lilla.

Flaggskiphodetelefonene kommer til Spania: JBL Tour One M3 avdukes i samfunnet

Vi visste allerede om kunngjøringen av JBL Tour One M3-hodetelefonene på CES, men i London kunne vi prøve dem og finne ut mer detaljer.

Fra selve enheten fikk vi vite mer om de nye AI-algoritmene, den nye støydempingsmotoren mot lekkasje eller de forbedrede Personi-Fi-systemene som kompenserer ved spesifikke frekvenser for personer med hørselstap. Også på den fysiske siden kommer Tour One M3 med mica-transdusere, som er mye mindre påvirket av temperaturer.

I mellomtiden veier og opptar JBL Smart TX-senderen (25 funksjoner "som ikke kan gjøres med berøringskontroller og knapper") omtrent 30% mindre enn Smart Charging Case til JBL Tour Pro 3-øreproppene. Harman har bekreftet overfor Gamereactor at det redesignede etuiet til JBL Tour One M3s også vil inkludere en analog stereo mini-jack - USB C digitalkabel som standard, for strømming av alle tradisjonelle kilder.

Festen følger med deg med JBLs nye Party Box-høyttalere

To modeller med opptil 15+15 timers uavbrutt musikk med full effekt

[Oppdatering] JBL holder et stort lanseringsarrangement for sin nye serie med lydprodukter i London, og vi i Gamereactor dekker arrangementet live. Vi har allerede fortalt deg om de nylig annonserte små bærbare høyttalerne JBL FLip 7 og JBL Charge 6, men nå er det på tide å gå videre til de store ligaene. For nå er det på tide å snakke om Party Box. JBL har avduket to modeller: en revisjon av den "bittesmå" kubiske modellen, og en helt ny.

Den fornyede JBL Party Box Encore 2 er nå mindre i størrelse, kanskje for de festene, karaokene og sosiale sammenkomstene som er litt mer behersket eller med små barn som ikke ønsker å komme for nær lydkildene, men den har fortsatt kapasitet til å livne opp en fest med favorittmusikken din. Den har 15 timers batteritid med to celler, og du kan kjøpe til et ekstra batteri for å doble batteritiden. Prisen er også den samme som for den forrige modellen.

Nykommeren er JBL Party Box 520, en modell som vi forstår som mellomklasse og mellomstørrelse, i området mellom 320 og 710. Party Box 520 leveres med et 15-timers trippelcellebatteri, men du kan også kjøpe et ekstra for bare 30 euro mer. Det blir til sammen 30 timers batteritid for å få liv i en festlig helg med betydelig volum.