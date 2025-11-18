"Han er naboen min, Nursultan Tuliagby. Han er en plage for meg. Jeg får et vindu fra et glass, han må få et vindu fra et glass. Jeg får et trappetrinn, han må få et trappetrinn. Jeg får en klokkeradio, han har ikke råd til det. Stor suksess!"

I motsetning til stakkars Nursultan har alle råd til JBLs nyeste oppfinnelse, en "moderne klokkeradio" som selges til den nesten kriminelt lave prisen av £119. Men til tross for den beskjedne prislappen er det ikke et eneste aspekt ved denne klokkeradioen som føles billig. Tvert imot synes jeg Horizon 3 er et smart og velbygget stykke utstyr som jeg i utgangspunktet trodde ville være en forbigående dille for meg, men som har vist seg å være uunnværlig.

Kjøp den til noen du liker i julegave, for den er virkelig god.

JBL Horizon 3 er noe så enkelt som en LCD-basert smartklokkeradio som huser JBLs høyttalerelement/chip fra JBL Grip. På baksiden er det en lampe som lar deg tilpasse lyset til ønsket fargetemperatur/intensitet, og du kan se klokkeslett, dag, dato og annen nyttig informasjon på skjermen på forsiden. JBL Horizon 3 er veldig enkel å sette opp ved hjelp av JBLs superglatte gratisapp, slik at du kan våkne opp til en lydbasert "soloppgang" og en gradvis økning i volumet til en koselig sang. Jeg valgte Slayers "Raining Blood", som ikke var spesielt optimal. Dette førte til at jeg byttet til en lys gul glød på ca 40% intensitet og "Heaven Tonight" av Yngwie J Malmsteen. Flotte greier og den rette måten å starte dagen på for en Trilogy-mad rockfan.

Det er definitivt ting å klage på hvis du vil være kresen. LCD-skjermen er litt trang og har lav oppløsning i forhold til hva den er. Den føles nesten primitiv. Man kan også si stygge ting om det faktum at Horizon 3 mangler et innebygd batteri og at det øverste hjulet, som fungerer som volumknapp, menyhjul og lysknapp, er laget av den plastaktige sorten. For det er hva det er. Vi må imidlertid ikke glemme at Horizon 3 koster omtrent like mye som et par sokker med dagens bisarre prisøkninger (på alt og ingenting), og til syvende og sist gjør den flere ting veldig bra, for lyden... er, på JBL-vis, helt strålende.

Dette er en annonse:

Bakgrunnsbelysningen er en stor (nedtonet) lampe som kan etterligne soloppgang i form av en harmonisk vekker.

JBL har, sin vane tro, klart å presse mer lyd ut av denne bittelille, svarte miniboksen enn det som burde være fysisk mulig. Horizon 3 leverer mye bass, det låter varmt og balansert, og lyden føles som om den burde komme fra en høyttaler som er minst tre ganger så stor. Med tanke på at det meste av høyttaleren i dette tilfellet er en LCD-skjerm, er det enda mer imponerende. Det er superenkelt å sette den opp via JBL Go (Bluetooth), og når den først står der på nattbordet og vekker deg hver morgen, er det vanskelig å forestille seg en hverdag uten Horizon 3, i hvert fall for meg (og Borat). Nursultan må også spare opp til en.