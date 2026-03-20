JBL lanserer JBL Live 780NC over-ear-hodetelefoner og JBL Live 680NC on-ear-hodetelefoner

JBL er et av de merkene som satser mest på lyd, og her på Gamereactor har vi tidligere rapportert om de nye lanseringene og til og med anmeldt noen av produktene. Merket har nettopp kunngjort de nye JBL Live 780NC og JBL Live 680NC, som vil koste henholdsvis $ 250 og $ 160 og er nå tilgjengelig for kjøp på det offisielle JBL-nettstedet.

JBL Live 780NC har en 40 mm dynamisk driver med en sammensatt membran, og er kompatibel med JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0, Personal Sound Amplification, Low Volume EQ og LDAC for Hi-Res Audio Wireless på kompatible enheter, True Adaptive Noise Cancelling 2.0 med 6 mikrofoner, Call Equalizer, Sound Level Optimizer og en estimert batterilevetid på 80 timer.

JBL Live 680NC har en 40 mm dynamisk driver med en sammensatt membran, JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0, LDAC for Hi-Res Audio Wireless på kompatible enheter, True Adaptive Noise Cancelling 2.0 med 4 mikrofoner, Call Equalizer, Sound Level Optimizer og en estimert batterilevetid på 80 timer.

Begge modellene har lignende funksjoner, så du må prøve dem for å virkelig sette pris på forskjellen utover det faktum at den ene er over-ear og den andre on-ear.

Hvilken foretrekker du?