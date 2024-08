JBL lanserer Tour Pro 3-hodetelefonene med to drivere i toppklassen

HQ

For bare noen minutter siden på Gamescom i Köln og under en presentasjon Gamereactor deltok på, avslørte JBL by Harman de splitter nye, avanserte JBL Tour Pro 3, som kommer på markedet 14. september til 299,99 euro.

Den fornyede toppmodellen inkluderer for første gang hybride doble drivere for hver ørepropp-enhet for separat forsterkning, sammen med LDAC-koder for en lydkvalitet som er "nærmere studio". I tillegg tilbyr produsenten nå "Personi-Fi"-EQ-profiler som passer til hver enkelt person, mens AI-drevet programvare nå er i stand til å skille ut stemmer i bakgrunnen, for eksempel.

Når det gjelder irriterende lyder, lover nye ANC 2.0 å være enda mer avansert enn den på den nylige og allerede adaptive JBL Live-serien. Øreproppene kommer fra spillverdenen, og har også full hodesporing for valgfri rominndeling og for alle stereoinnganger.

Det som var enda mer interessant med denne nye modellen, er den nye bruken JBL har funnet for det smarte ladeetuiet. Vi likte berøringsfunksjonene og den lille skjermen før, men nå kan den også fungere som en kilde for å sende lyd til øretelefonene dine og til og med andre Auracast-enheter, så akkurat som en mottaker/broadcaster. Og det som er enda kulere er at dette ikke bare støttes via USB-C, men også via stereo mini-jack med adapteren som følger med i esken. Så du har en ADC i lommen.

Vi anmelder JBL Tour Pro 3 om noen dager i Gamereactor.